وفاة طفل غرقاً في مياه النيل ببحري

لقي طفل (11) عاماً مصرعه غرقاً في مياه النيل بالقرب من منطقة الحلفايا ببحري.

وحسب تحريات الشرطة فإن الطفل كان قد ذهب إلى النيل بغرض الترفيه، وعند نزوله المياه جرفه التيار ولم يستطع الخروج حتى فارق الحياة غرقاً، فدونت الشرطة بلاغاً بالوفاة في ظروف غامضة وأجرت قوة من الدفاع المدني بحثاً عن الجثة.

Advertisements

وتشهد البلاد ارتفاعاً عالياً في مناسيب النيل، مما أدى إلى فيضانات خلفت خسائر مادية وبشرية، وحذرت شرطة الدفاع المدني المواطنين بحسب صحيفة السوداني، بالابتعاد من الشواطئ، وتناشد الأسر بمتابعة أبنائها وتحذيرهم من الذهاب إلى النيل في هذه الأيام لخطورته على حياتهم.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)