قطاع البصات السفرية يطالب الحكومة بالإسراع لإلغاء الضرائب غير المستحقة

أمهل معمر عبد الحميد أحمد الرئيس المناوب للغرفة القومية لأصحاب البصات السفرية ، الحكومة حتى نهاية ديسمبر القادم لكي تلغي كافة الضرائب التي وصفها بأنها غير مستحقة على قطاع النقل البري .

وشدد خلال ورقته عن قطاع البصات السفرية التي قدمها في الورشة القطاعية المفضية للمؤتمر الاقتصادي الأول ظهر أمس على أن قطاعه سوف يتخذ كل التدابير والوسائل القانونية المتاحة حتى يتم إلغاء كافة الضرائب غير المبررة .

وأوضح أن الحكومة تضع ضرائب متعددة على قيمة التذاكر تتمثل في ضريبة القيمة المضافة التي تبلغ ٢٢% فيما تبلغ قيمة ضريبة الدمغة ٥% الأمر الذي يثقل كاهل المواطن بأعباء ضريبية تبلغ في محصلتها ٢٢% من قيمة تكلفة الترحيل مؤكداً أنه لم يعد مقبولاً لدى قطاعه الصمت عليها خاصة وأن خفض معدلات الغلاء على قطاعات الشرائح الضعيفة هي أحد شعارات ثورة ديسمبر المجيدة مشيراً إلى أنهم في قطاع البصات السفرية ظلوا يتابعون محاولاتهم مع الجهات المختصة لما يزيد على العام من أجل الغاء هذه الضرائب .

وقال إن عملية التصاعد الضريبي أفرزت ظواهر سالبة من بينها انتشار المكاتب العشوائية لاستخراج تذاكر السفر التي يعود عائدها إلى المفسدين مما يقلل من حصيلة واردات الدولة .

وفي ذات المنحى أكد التزام قطاع البصات السفرية بكافة ما يترتب عليه من ضرائب وطنية مستحقة .

Advertisements

ودعا إلى ضرورة إنشاء موانئ برية للترحيل بمواصفات حديثة حتى يمكنها من خدمة تغطية خدمات المسافرين ورفع واردات التحصيل.

وبحسب سونا، ناشد جهات الاختصاص إلى الإسراع في إجازة قانون هيئة النقل البري التابع لوزارة البنى التحتية لكي تسهم في تنقية أدائها .

ودعا إلى مراقبة الطرق العابرة للولايات ومنع أساليب الجبايات التي تمارس عليها كما أوصى بإشراك الغرفة القومية لأصحاب البصات السفرية في كافة إدارات الموانئ والمعابر الحدودية.

يذكر أن اتحاد البصات السفرية يضم في عضويته ٦٥٠ مستثمراً يمتلكون ٢٨٨٠ بصاً من المركبات الحديثة تشرف على نقل ٩٥% من المسافرين ويعمل برأسمال يبلغ ٤٠٠ مليون دولار .

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)