سوداكال يعلّق عضوية الثنائي رسمياً

وفقاً لقرار المكتب التنفيذي لمجلس إدارة نادي المريخ بتاريخ ٣٠ أغسطس ٢٠٣٠م، والذي اعتمد في اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ٢ سبتمبر ٢٠٣٠م، والقاضي بتعليق عضوية كل من الصادق صالح جابر عضو مجلس الإدارة، عمر محمد عبد الله عضو مجلس الإدارة.
وبحسب صحيفة الصيحة، فإنه وفقاً للائحة تنظيم أعمال المجلس فإن العضو الذي يتم تعليق عضويته تتجمد كل صلاحياته وحقوقه المنصوص عليها في نظم ولوائح النادي، عليه فإن العضوين لا يمثلان النادي طوال فترة التعليق حتى يصدر من المجلس ما يفيد برفع قرار التجميد.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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