قيادية بالأمة القومي: المؤتمر العام “الثامن” سيحدد خليفة المهدي

أكدت عضو المكتب السياسي لحزب الأمة القومي ندى جوتار أن المؤتمر العام “الثامن” القادم الذي يعد له الحزب الآن سيحدد من يرأس الحزب بعد الإمام الصادق المهدي الذي حزم أمره تماماً لترك الرئاسة.

وقالت ندى بحسب صحيفة الصيحة أمس، إن الإعداد للمؤتمر يجري على قدم وساق، وبدأ تكوين مؤتمراته القاعدية، بجانب تكوين لجنة عليا له، وأضافت بأن الإمام لم يفرض نفسه على الحزب وإنما جاء رئيساً عبر مؤتمر عام، والمؤتمر العام هو من يحدد خليفته.

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واعتبرت ندى أن الإمام قدم ما يستطيع للحزب، ويرى ضرورة افساح المجال لغيره، وأكدت أن الحزب زاخراً بالقيادات والكوادر ولن يكون اختيار خليفته معضلة كبيرة، وقالت إن أي قيادي بالحزب مؤهل تماماً لرئاسته.

ونفت ندى ما يروج عن سعي الإمام لتوريث الحزب، وقالت إنها رغبات وأماني بعض من يقولون بذلك، وأكدت أن ساحة الحزب خالية تماماً من مثل هذه الأفكار، وتابعت “إن من يقول بأن الحزب حزب رجل واحد فهو خاطئ وكلامه غير صحيح”. وشددت على أن حق الترشيح للرئاسة مكفول لكل أعضاء الحزب بمن فيهم آل بيت الإمام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)