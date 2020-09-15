“الحرية والتغيير” تبحث مع كبير مستشاري حمدوك المؤتمر التأسيسي

أجرى كبير مستشاري رئيس مجلس الوزراء، الشيخ خضر، مباحثات مع وفد من “قوى الحرية والتغيير”، حول قيام المؤتمر التأسيسي للتحالف الحاكم المنتظر انعقاد خلال الفترة المقبلة.
وعلمت مصادر أن الجانبين اتفقا على الخطوط العريضة للإصلاح بحسب صحيفة الديمقراطي، المتمثلة في هيكلة الحرية والتغيير، وتطوير الإعلان إلى ميثاق، تتوافق عليه كل القوى الثورية، بهدف استعادة وحدة التحالف وفعاليته وثقة الشارع فيه.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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