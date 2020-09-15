الرئيسية/أخبار/ عاجل.. تأجيل محكمة مدبري إنقلاب 30 يونيو أخبار منذ 14 دقيقة 0 البشير القفص عاجل.. تأجلت جلسات محكمة مدبري إنقلاب 30 يونيو بحسب صحيفة السوداني، الى يوم الثلاثاء المقبل. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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