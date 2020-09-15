الرئيسية/أخبار/ عاجل.. ترجيح نقل محاكمة البشير الى قاعة الصداقة أخبار منذ 20 ثانية 0 رجح القاضي في محكمة الرئيس السابق عمر البشير ورموز نظامه بحسب صحيفة السوداني، نقل جلسات محاكمتهم الى قاعة الصداقة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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