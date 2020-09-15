الرئيسية/أخبار/ عاجل.. المحكمة تُوافق على غياب أحمد عبد الرحمن من جلسات المحاكمة أخبار منذ 7 دقائق 0 وافقت المحكمة على غياب أحمد عبد الرحمن من جلسات محاكمة مدبري انقلاب ٣٠ يونيو وذلك بحسب صحيفة السوداني لظروفه الصحية. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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