تعرض وجدي صالح وبابكر فيصل لمحاولتين مدبرتين لاغتيالهما

كشف عضو لجنة تفكيك تمكين نظام الثلاثين من يونيو 1989، الدكتور صلاح مناع عن تعرض اثنين من أعضاء اللجنة لعمليتين مدبرتين لاغتيالهما من خلال العبث بإطارات سيارتيهما.
وأضاف صلاح مناع لمصادر أن عضوي اللجنة وجدي صالح وبابكر فيصل، تعرضا لمحاولتين تصفية بطريقة مشابهة عن طريق فك (صواميل) الإطارات الأمامية لسيارتيهما.
من جهته أكد وجدي صالح بحسب صحيفة الديمقراطي، حدوث الواقعتين وقال “تم تدارك الأمر بعد تحرك السيارة مباشرة”، وأضاف أنه تلقى العديد من التهديدات، وشدد صالح على أن ذلك لن يثني اللجنة أو يمنعها من تأدية واجباتها الوطنية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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