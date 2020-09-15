الطيب إبراهيم يلقي قصيدة من داخل قفص الاتهام

القى الطيب ابراهيم قصيدة من داخل قفص الاتهام وذلك قبل بداية الجلسة. وكانت السلطات قد القت القبض على الطيب ابراهيم احد قيادات الانقاذ بحسب صحيفة السوداني، بعد كمين ببحري في العام الماضي. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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