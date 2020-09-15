حمدوك: خروج السودان من قائمة الإرهاب بات وشيكاً

أعلن رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك قرب خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب مما يفتح آفاق التنمية الحقيقية وتحقيق الرفاهية للشعب السوداني.

وقال حمدوك إن الحكومة وضعت خططاً تنموية واضحة ترتكز على استغلال الموارد الغنية في مجالات الزراعة والمعادن والثروة الحيوانية وغيرها من ثروات السودان الطبيعية، وفق رؤية متكاملة تربط بين استغلال الموارد وتحقيق العدالة الاجتماعية، وإعادة توزيع الثروة على أساس اجتماعي اقتصادي، يعزز التماسك الاجتماعي، ويقضي على العصبيات الإثنية والجهوية، ويحقق المشروع الوطني.

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وأضاف حمدوك بحسب صحيفة الديمقراطي، “وذلك من خلال فكرة الأحزمة التنموية الخمسة، ولكن هذه الخطة ظلت تصطدم ببعض العقبات منها وجود اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، والذي يعرقل بلا شك عملية الوصول لشراكات اقتصادية تمكننا من استغلال هذه الموارد واستقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات”.

وزاد “لكنني أؤكد أن الخروج من هذه القائمة بات وشيكاً، وبعدها سننطلق بإذن الله في آفاق التنمية الحقيقية وتحقيق الرفاهية لهذا الشعب العظيم”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)