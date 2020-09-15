مؤتمر صحفي لتجمع أساتذة الجامعات غداً بمقر تجمع المهنيين

يقيم تجمع أساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا السودانية مؤتمراً صحفياً صباح غد الأربعاء الساعة الثانية عشرة ظهراً، بمقر تجمع المهنيين بقاردن سيتي، شمال السفارة العراقية، وذلك لإعلان وتوضيح موقفه من تأخير مرتبات شهر أغسطس ٢٠٢٠ لأساتذة الجامعات والعاملين بها. وبحسب (سونا)، الدعوة موجهة لكل القنوات التلفزيونية الفضائية العالمية، والمحلية والقنوات الإذاعية، وجميع الصحفيين والمحررين بالصحف الورقية والالكترونية. Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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