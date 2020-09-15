الجنيبي: الإمارات مستمرة في مساندة الشعب السوداني

الثلاثاء 15 سبتمبر 2020

قامت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بتوفير بعض الاحتياجات الإنسانية لدولة السودان، لمساعدة متضرري السيول والفيضانات.



وفي التفاصيل، أرسلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أمس طائرة إغاثة لتوفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة لمتضرري السيول والفيضانات في السودان، بتوجيهات من ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ومتابعة ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ورئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان.

وكان على متن الطائرة وفد من الهيئة لإيصال المواد الإغاثية للمحتاجين، والتي تتضمّن موادّ غذائية وإيواء "خيام وأغطية ومشمعات"، بجانب مواد طبية وصحية لإصحاح البيئة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وقال سفير دولة الإمارات العربية لدى السودان حمد الجنيبي، الذي كان باستقبال الطائرة: إنّ الإمارات مستمرة في مساندة الشعب السوداني في مواجهة الكوارث التي ألمّت به مؤخراً من سيول وفيضانات.

وأشار إلى أنّ القيادة في دولة الإمارات، ممثلة في الشيخ محمد بن زايد، أعلنت تضامنها ووقوفها مع الشعب السوداني.

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ومن ناحيته، قال رئيس وفد الهلال الأحمر الإماراتي محمد سالم الجنيبي: "مهمّة وفد الهلال الأحمر الإماراتي لا تنتهي هنا، بل ستتمّ زيارة المناطق المتضررة للوقوف ميدانياً على عملية توزيع المواد الإغاثية، ومعرفة حجم الأضرار وتقييم الأوضاع على الأرض".

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد أرسلت طائرتين يوم الأحد الماضي لتوفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة للمتأثرين من الفيضانات في السودان وجنوب السودان.

وأمر نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بإرسال طائرة تحمل 100 طن من مواد الإغاثة من مخازن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، لمساعدة ضحايا الفيضانات التي ضربت أجزاء مختلفة من السودان وجنوب السودان.

وبتوجيهات من ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، سيّرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي طائرة إغاثة أخرى إلى السودان، لتوفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة والضرورية لمساندة المتأثرين من السيول والفيضانات في عدد من الولايات