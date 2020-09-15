ضوابط جديدة لرقابة توزيع غاز المنازل والمخابز بالخرطوم

أصدر والي الخرطوم أيمن خالد نمر قراراً بتشكيل لجنة لرقابة وتوزيع غاز المنازل والمخابز لولاية الخرطوم.
وتختص اللجنة بعدد من المهام تشمل استلام الحصص المقررة يومياً من الغاز المخصص للمنازل والمخابز لمحليات الولاية المختلفة، وتنظيم عملية دخول العربات والآليات إلى داخل المصفاة وشركات تعبئة الغاز المخصص للمحليات، بالإضافة إلى المتابعة الميدانية لعمليات توزيع الغاز للمخابز ومنازل أحياء وقرى المحلية، والقيام بمهمة الرقابة على عمليات استلام وتوزيع الغاز داخل الولاية.
وبحسب صحيفة المواكب، شملت مهام اللجنة أيضاً فتح البلاغات ضد المخالفين للبيع بالتسعيرة المحددة من قبل وزارة الطاقة، فضلاً عن التنسيق مع لجان الخدمات والتغيير ولجان المقاومة على مستوى القرى والأحياء بالمحليات لضمان وصول الكميات المخصصة لها من الغاز ورفع تقارير دورية عن سير العمل لوالي الخرطوم، ومنح القرار اللجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً لأداء مهامها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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