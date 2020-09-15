وقفة احتجاجية للمفصولين من قطاع الكهرباء

نظمت اللجنة العليا لمفصولي قطاع الكهرباء أمس وقفة احتجاجية بمباني الكهرباء تنديداً بفصل 412 موظفاً. وشارك في الوقفة عدد كبير من المفصولين وسلموا مذكرات لمدراء الشركات الأربعة تندد بما تم من فصل، وردد المحتجين بحسب صحيفة الجريدة، هُتافات هتافات منددة بلجنة التمكين.وأعلنوا أن وقفاتهم الاحتجاجية لن تتوقف حتى نيل متطلباتهم كاملة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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