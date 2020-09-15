بيان وزارة الإعلام حول وضع قناة الشروق

تلقت الوزارة سيل من التساؤلات، بل والاتهامات، حول ما حدث في قناة الشروق من إعفاء المفوض الحالي وتعيين مفوض آخر وبعض المواقف و التطورات التي صاحبت هذا الأمر.
وتود الوزارة توضيح النقاط التالية بحسب الموقع الإلكتروني لـ(وزارة الثقافة والإعلام):
1- منذ صدور قرار لجنة إزالة التمكين باسترداد قناة الشروق وأيلولة أسهمها لوزارة المالية، لم تتم بصورة رسمية أي عملية تسليم وتسلم، لا بغرض الملكية أو الإدارة، بين وزارة الإعلام وأي جهة أخرى.
2- ليس للوزارة علم عما إذا كانت أسهم القناة قد تم تسجيلها رسمياً باسم وزارة المالية كما نص على ذلك قرار لجنة ازالة التمكين.
3– صدر قرار تعيين المفوض، ثم إعفائه، وتعيين مفوض آخر، من قبل لجنة ازالة التمكين، بأعتبارها صاحبة الولاية على القناة، وليس من الوزارة.
4- في أي وقت يصدر فيه قرار بأيلولة القناة للوزارة، بالملكية أو الإدارة، سنحرص على إجراءات التسليم والتسلم، وعلى إن يكون قرار تعيين المفوض أو المدير من اختصاصنا، بحسب وزارة الثقافة والإعلام.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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