شرطة ولاية القضارف تتمكن من ضبط عدد 500 طبنجة تركية مهربة

تمكنت إدارة مباحث شرطة ولاية القضارف من ضبط عدد500 قطعة طبنجة تركية في طريقها للتهريب الى إحدى دول الجوار، وأكد اللواء شرطة حقوقي صابر الله جابو فضل السيد مدير شرطة ولاية القضارف في تصريح جاهزية قوات شرطة ولاية القضارف لملاحقة المهربين والمجرمين وافشال خططهم مضيفاً أن الضبطية تأتي في سياق انفاذ حملة البرق الخاطف التي تجئ بناءً على توجيهات رئاسة قوات الشرطة موضحاً ان الضبطية تمت بفضل يقظة منسوبي شرطة الولاية للحد من الجرائم الخطيرة.

من جانبه أوضح مدير دائرة الجنايات بشرطة ولاية القضارف العميد شرطة اسامة ابراهيم بحسب صحيفة الجريدة،أن الضبطية تمت بناءً على المعلومات الدقيقة التي توفرت لادارة مباحث شرطة ولاية القضارف والتي أسفرت عن ضبط عدد500طبنجة تركية بمنطقة الغبوب بمحلية ريفي وسط القضارف على متن بابور (تركتر) كان في طريقه للتهريب الى احدى دول الجوار بذلك حيث تمكن فريق ميداني بقيادة ضابط من ضبط الكمية واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بالقسم الاوسط تحت المادة 26من قانون الأسلحة والذخيرة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)