مكافحة المخدرات تفكك شبكة إجرامية تهرب البنقو وتضبط 1536 قندولاً

نجحت الادارة العامة لمكافحة المخدرات في ضبط متهم يقود مركبة (فيستو) صالون وبحوزته عدد 1536 قندولاً بنقو داخل شنطة ملابس واتخذت إجراءات قانونية في مواجهته. وقال مديرادارة مكافحة المخدرات بولاية شرق دارفور النقيب محمد عيسى في تصريح إن خلفية البلاغ تعود الى توفر معلومات لادارته عن نشاط إجرامي لشبكة تهرب البنقو وتقوم بتخزينه بأحد أحياء المدينة فتم تكليف فريق ميداني متخصص لتعقب أفراد الشبكة وانهاء مغامراتهم والقبض على الجناة وعقب مراقبة لصيقة تم تحديد مكان تخزين المخدرات وتمت مداهمة المتهم عقب تحميله البنقو بعربة فيستو ومحاولته الهرب وبمحاصرته وتضييق الخناق عليه قاوم القوة فاصابته بعيار ناري في قدمه واستطاعت بحسب صحيفة الجريدة، السيطرة على الموقف وضبط وتحريز المعروضات واسعافه للمستشفى لتلقي العلاج والإسعاف اللازم وحالته مستقرة عقب تلقي العلاج تم اتخاذ إجراءات بلاغ تحت المادة 15/ أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية بقسم شرطة الضعين. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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