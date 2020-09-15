مناوي: وفد المقدمة محاولة لإعادة الحياة لـ”الحرية والتغيير”

رفض رئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي تسمية وفد المقدمة الذي سيصل الخرطوم باسم الجبهة الثورية، وقال في تغريدة على (تويتر) أمس: “إنها محاولة لإعادة الحياة للحرية والتغيير بشكلها القديم والذي أنهى البلاد بأنانيته المفرطة”.
وأضاف مناوي بحسب صحيفة الصيحة: “هذا الأمر غير مقبول، لترميم الوضع المتردي يجب أن يخضع كل شيئ للمراجعة. بما في ذلك الوثيقة الدستورية ويجب على الوسيط احترام جميع أطراف الاتفاق”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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