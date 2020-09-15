الكارب: نقدر دور قيادة الإمارات الكبير في إغاثة السودان

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الثلاثاء 15 سبتمبر 2020
أعرب محمد أمين عبد الله الكارب سفير جمهورية السودان لدى الإمارات، عن تقديره لدعم دولة الإمارات لبلاده، مع إرسالها منذ بداية الفيضانات والسيول الحالية التي تشهدها السودان، 3 طائرات مساعدات، تحمل أطناناً من الإمدادات الطبية والمساعدات للمتضررين، ودعم جهود العاملين، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن السودان، حكومة وشعباً، يقدرون حرص الإمارات على الوقوف مع السودان، بما يرسخ متانة وعمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.
ونقلت صحيفة «البيان» عن الكارب قوله: «إن مساعدات الإمارات للسودان كبيرة ومقدرة وفعالة، وأتت في وقت يمر فيه السودان بكارثة طبيعية، تتمثل في فيضانات وسيول لم يسبق أن شهدتها البلاد»، مضيفاً «هذا ليس بجديد على القيادة الرشيد لدولة الإمارات، التي عودتنا أن تكون على أهبة الاستعداد لنجدة المنكوبين في كافة أقطار العالم».
وتطرق الكارب إلى دور الإمارات في دعم جهود العاملين في الميدان، عبر إنشائها مستشفى ميداني في منطقة شمال الخرطوم، لنجدة المتضررين من الفيضانات والسيول، لافتاً إلى أنها ساعدت بشكل كبير في التخفيف عن المتضررين، وتخطي الآثار التي خلفتها الفيضانات.
وأضاف: تأتي المساعدات الإماراتية، بعد حزمة مساعدات فاق حجمها الـ 80 طناً، دعماً لجهود السودان في الحد من انتشاء جائحة «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، والتي تم تسييرها عن طريق الهلال الأحمر الإماراتي، بتوجيهات من قيادة الدولة، ومتابعة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، مثمناً جهود جميع المؤسسات الإماراتية والمبادرات التي أطلقها أفراد الجالية السودانية في الإمارات، في دعم السودان، في ظل الظروف التي يمر بها حالياً
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