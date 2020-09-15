مساعدات إماراتية لـ10 آلاف من متضرري فيضانات السودان

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الثلاثاء 15 سبتمبر 2020
بمكرمة من الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، يستفيد حوالي 10 آلاف شخص من المساعدات الإنسانية التي تبرع بها لدعم المتأثرين من الفيضانات في السودان.
وتولت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تنفيذ مكرمته ضمن برنامجها الإغاثي الموجه حاليا للمتضررين في عدد من الولايات السودانية الأشد تأثرا بتداعيات الكارثة.
وشرعت الهيئة في توفير الاحتياجات الإنسانية التي تتضمن المواد الغذائية والطبية والإيوائية والمستلزمات الضرورية الأخرى من الأسواق المحلية داخل السودان، عبر وفدها الموجود حاليا على الساحة السودانية لقيادة عمليات الهيئة الإغاثية.
ووضع الوفد خطة لتوزيع المساعدات على المتأثرين في عدد من الولايات الأكثر تضررا، كما عمل على توسيع مظلة المستفيدين من المكرمة على الساحة السودانية.
وأشاد الدكتور محمد عتيق الفلاحي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بمكرمة حاكم عجمان، وقال إنها تأتي امتدادا لمبادراته المستمرة في المجالات الإنسانية والتنموية، وتعزز جهود الإمارات الراهنة للحد من تداعيات كارثة الفيضانات عن كاهل الأشقاء في السودان، كما تساهم في دعم برامج الهلال الأحمر الإنسانية وعملياته الإغاثية للمتأثرين.
وأكد أن حاكم عجمان، من أكبر المانحين والداعمين لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، والمساندين لجهودها الإنسانية والتنموية على مستوى العالم، مشيرا في هذا الصدد إلى العديد من مبادراته عبر الهلال الأحمر، والتي ساهمت في تعزيز برامج الهيئة في مختلف الساحات.
وقال الفلاحي إن المكرمة من شأنها تحقيق المزيد من المكتسبات الإنسانية للضحايا والمتضررين من الفيضانات في السودان، مشيرا إلى أن الهيئة وضعت خطة لزيادة رقعة المستفيدين منها، ومساعدتهم على تجاوز التحديات التي يواجهونها حاليا، من خلال توفير المزيد من احتياجاتهم الغذائية والمعيشية والدوائية والإيوائية والبيئية.
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