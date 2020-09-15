والي النيل الازرق يحذر من كارثة حقيقية تهدد الولاية

قال والي النيل الأزرق عبدالرحمن نور الدائم أن الولاية مهددة بوقوع كارثة حقيقية مالم تصل إليها المساعدات اللازمة والعاجلة في اسرع وقت .

ووجه وفق ( سونا ) نداء عاجلا للحكومة الإتحادية مطالبا الإسراع بترحيل أكثر من (120) طنا من مواد الإغاثة من مفوضية العون الإنساني للولاية عبر الجسر الجوي كشف الوالي عن حوجة الولاية الملحة معونات ومساعدات إنسانية ومواد غذائية عاجلة و أكد ضرورة العمل على تسريع خطوات الأداء لمعالجة إنجراف الطريق القومي بأعجل ما يمكن واشار الى إن إنجراف الطريق القومي بمنطقة ود النيل يمثل مهدداً حقيقياً لعجلة الإستقرار بالولاية .

وطالبوزارة المالية الإتحادية للتصديق بمبلغ (160) ألف دولار عبارة عن المخصصات المالية المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الخاصة بإجراء الإصلاحات اللازمة بسد بوط.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)