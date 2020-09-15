هشام علي ابو زيد : قطاع النقل البري والمعابر يفتقر للتخطيط الاستراتيجي

قال هشام علي ابو زيد ممثل قطاع النقل البري والمعابر البرية إن قطاعه يفتقر للتخطيط الاستراتيجي والدراسة التحليلية الأمر الذي أقعده عن القيام بدوره المنوط به ولعب دور ايجابي في المردود الاقتصادي.

واضاف في ورقته التي قدمها في الورشة القطاعية للبنى التحتية والنقل المفضية للمؤتمر الاقتصادي الأول الاثنين أن اتباع دراسة علمية في قطاع النقل من شأنه تخفيض تكلفة النقل بنسبة ٤٠% واكد أن قطاع النقل البري بسبب سوء التخطيط يستهلك ٦٠ الف طن من مواد الطاقة البترولية سنويا.

وعدد ابو زيد وفق ( سونا ) ميزات النقل البري في أنها تسهم في عمليات التنمية ورفع قيمة الأراضي واتساع العمران وزيادة معدل تنقل المواطنين بين المناطق المختلفة مما يتيح زياد فرص المبيعات والحراك الاقتصادي.

ودعا الى العمل على زيادة وتحسين المعابر والعمل على رفع كفاءة تشغيلها لرفع التواصل مع دول الجوار، اثيوبيا وتشاد واريتريا ومصر ودولة الجنوب وافريقيا الوسطى .

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وطالب بإعادة النظر في الضرائب بحيث تساير قيمة ما يقدم نظيرها من خدمات بالفعل اضافة الى إلغاء القيمة المضافة ومحاربة السوق الموازي لتذاكر النقل والدمغة المزورة فضلا عن تحجيم والغاء الفواتير الدفترية .

ونادى بتفعيل الاتفاقات الحدودية الموقعة بين بلدان الجوار.

وشدد على ضرورة الاستفادة من طريق الحرير الصيني المعروف ب(الحزام والطريق ) لما له من أهمية عالمية باسهام عائداته في الاقتصاد القومي .

وأشار الى ضرورة معالجة الثغرات القانونية والأمنية والتقنية وكافة المخاطر التي وجدت و تطرأ على وحدات هذا القطاع الحيوي.

الخرطوم( أخبار الخليج 365)