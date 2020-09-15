منظمة (جايكا) اليابانية تدعم السودان بأطنان من المساعدات

قدمت دولة اليابان ستة اطنان من المساعدات الانسانية للسودان تحوي خيم ومراتب ومولدات بكامل ملحقاتها مقدمة من المنظمة اليابانية (جايكا) للمتضررين جراء السيول والفيضانات بالسودان .
وكان في استقبال الطائرة بمطار الخرطوم السفير الياباني تكاشي هاتوري والمثل المقيم لمكتب الوكالة اليابانية (جايكا) ماكوتو تاكاهاشي وعدد من العاملين بمنظمة جايكا ومفوض العون الإنساني الدكتور عباس فضل الله و مفوض ولاية الخرطوم مصطفى أدم وعدد من العاملين بالمفوضية
واعرب مفوض العون الإنساني عباس فضل الله وفق (سونا) عن شكره لحكومة وشعب اليابان ومنظمة جايكا مؤكدا على متانة العلاقات التي تربط البلدين، وأشار عباس إلى دور منظمة جايكا المنتشرة في معظم ولايات السودان والتي تعمل على تنمية مواطن الريف في بقاع السودان المختلفة
وتقدم السفير الياباني بالتعازي والمواساة للمتضررين من كارثة السيول والفيضانات والدمار الذي حصد مئات الأرواح ولازال الآلاف بحاجة ماسة للغذاء والمياه النظيفة والخيام
وابان السفير ان المساعدات التي وصلت اليوم هي الدفعة الأولى وهناك دفعة ثانية ستصل في غضون الايام المقبلة مبينا ان الشعب الياباني بصفته صديقا للشعب السوداني من واجبه الاستجابة لطلب المساعدة من حكومة السودان لافتا الى ان الدعم سيتواصل .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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