سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان وجنوب السودان يلتقي أركو مناوي في جوبا

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان “علي بن حسن جعفر” برئيس حركة جيش تحرير السودان “مني اركو مناوي” الاثنين في مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان
و تم خلال اللقاء وفق صحيفة السوداني الحديث عن ملف السلام، حيث ابدى “مناوي” شكره للمملكة العربية السعودية حكومة وشعباً على جهودها في انجاح عملية السلام واستضافتها لمؤتمر اصدقاء السودان في اطار دعم عمليه السلام.
فيما اوضح سعادة السفير اهتمام المملكة بتحقيق سلام شامل يحقق الأمن والاستقرار في كافة ارجاء السودان، مشيرا الى مشاركة وزير الدولة لشؤون الدول الافريقية في حفل توقيع السلام النهائي مطلع اكتوبر المقبل.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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