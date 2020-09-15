عاجل.. وزراة الداخلية تعلن وفاة ١١٤ وإصبة 45 جراء السيول

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الثلاثاء 15 سبتمبر 2020
أعلنت وزارة الداخلية السودانية ارتفاع عدد ضحايا السيول والفيضانات في مختلف الولايات، منذ بداية فصل الخريف لعام 2020، إلى 114 وفاة، و45 مصابا.
وأوضحت وزارة الداخلية، حسب تقرير للمجلس القومي للدفاع المدني اليوم الاثنين، أن 32 ألفا 964 منزلا، انهارت بشكل كلي، فيما أنهار بشكل جزئي 50 ألفا و 552 منزلا، وأشار التقرير إلى تضرر 199 مرفقا، 394 متجرا ومخزنا، ونفوق 5482 رأس ماشية.
وفصل التقرير الخسائر الحديثة في مختلف الولايات، وأبرزها ولاية سنار، في شرق السودان.
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