رئيس الوزراء يؤكد اهتمام حكومته بتطوير وتعزيز القطاع الزراعى

الإثنين 14 سبتمبر 2020

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، الدور المهم الذي يلعبه القطاع الزراعي في تحقيق التنمية الاقتصادية في بلاده، مشددًا على اهتمام الحكومة بتطوير وتعزيز هذا الدور من أجل تحقيق الأمن الغذائي على المستوى المحلي والإقليمي.



وذكر مجلس الوزراء، في بيان مساء اليوم الاثنين، أن حمدوك ترأس اجتماع اللجنة القومية العليا لإنجاح الموسم الزراعي الصيفي.

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وأوضح وزير الزراعة والموارد الطبيعية المكلف الدكتور عبد القادر تركاوي، أن الاجتماع استعرض سير أداء الموسم الزراعي الصيفي إلى جانب موقف توفر مدخلات الإنتاج المختلفة، وعملية التمويل من خلال البنك الزراعي حتى فترة الحصاد.

كما ناقش الاجتماع موقف الري في مشروع الجزيرة (وسط السودان)، والمشاريع القومية الأخرى بالسودان، من خلال الاطمئنان على توفر المياه للموسم الحالي وحتى الموسم الشتوي القادم. وأشار تركاوي إلى أنه تمت زراعة أكثر من 85% من المساحات المخططة للزراعة، مضيفا أنه تمت زراعة 55 مليون فدان من مختلف المحاصيل.

وتوقع نجاح الموسم بفضل المعدلات الكبيرة للأمطار، رغم تعرض ما يقرب من 1% من المساحات للغرق.