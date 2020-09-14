مدير عام الشرطة يوجه بتسهيل اجراءات استخراج الأوراق الثبوتية

وجه مدير عام قوات الشرطة الفريق اول شرطة عزالدين الشيخ اهتمام رئاسة قوات الشرطة بتسهيل وانسياب كافة اجراءات ومعاملات الجمهور المرتبطة باستخراج الأوراق الثبوتية جاء ذلك التاكيد لدى زيارته التفقدية الاثنين لمباني الادارة العامة للجوازات والهجرة بحضور اللواء شرطة د. ادم ابراهيم مدير الادارة العامة للجوازات والهجرة واكد سيادته على أهمية تحسين بيئة العمل واجراء المعالجات اللازمة وتفعيل العمل باللجنة المعنية بمراجعة الجنسيات بالتجنس التى تم منحها خلال السنوات الماضية بجانب الاهتمام بتأهيل ورفع قدرات الكادر العامل بالادارة والاهتمام بالتدريب المستمر وشدد على تقديم التسهيلات في معاملات المواطنين بالسرعة والجودة المطلوبة باعتبارها واجباً أصيلاً لقوات الشرطة فى خدمة مواطنيها. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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