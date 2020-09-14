تعرف على ضوابط لجنة المسابقات لإقامة مباريات الدوري الممتاز

أصدرت لجنة المسابقات في الاتحاد السوداني لكرة القدم ضوابط مباريات الدوري الممتاز، حيث شددت علي الاشتراطات الصحية والأمنية اللازمة عند بدء النشاط في بطولة الدوري الممتاز، كأس السودان، ومنافسة الوسيط وأكدت اللجنة على ضمان خلو الاستادات من الجمهور مع السماح لعدد خمسة اداريين من كل نادي بحضور المباراة المعنية للناديين متباعدين تماماً في الجلوس .

يسمح للقناة الناقلة بالنقل شريطة ألا يتعدى عددهم أكثر من خمسة أشخاص ، كما يسمح بعدد شخصين من عمال الإستادات بالتواجد ، والسماح للإسعاف بالتواجد مع الطاقم الطبي .

يكون إحتياطي الفريقين بالمدرج الذي خلف دكة الاحتياطي شريطة ان يكونوا متباعدين في الجلوس ، والسماح للأجهزة الفنية والطبية للناديين بالجلوس على دكة الاحتياطي .

السماح لعدد شخصين من فنيي الكهرباء بالتواجد قرب أماكن عملهم بالاستادات في حالة المباريات المسائية

لايتم فتح غرف اللاعبين وأن يأتي اللاعبين بزيهم لأداء المباريات

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السماح بوجود عدد مقدر من أمن الملاعب داخل الاستاد

التأكد من الاجراءات الصحية المتمثلة في تعقيم الاستادات وقياس الحرارة وارتداء الكمامات والتعقيم اليدوي

السماح بدخول الاعلاميين (محرر صحفي، إذاعي، تلفزيوني) للجلوس في مقاعد جانبية منعزلين وفق اشتراطات التباعد المطلوبة وخضوعهم لفحص قياس الحرارة الاجباري

السماح بدخول عدد مقدر من المصورين الفوتوغرافيين على ان يكونوا متواجدين في أماكن متفرقة بزاويا الملعب خلف اللوحات الاعلانية، بالاستادات مع الخضوع لفحص الحرارة الاجباري.. التأكيد على تعاون الجميع في الالتزام بالموجهات أعلاه

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)