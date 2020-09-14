شاهد بالصورة.. ما هي حقيقة لقاء الفنانة السودانية الضجة عشة الجبل بالرئيس الفرنسي ماكرون؟

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انتشرت خلال الأيام الماضيات صورة ملفتة للنظر تظهر فيها الفنانة السودانية الضجة والمثيرة للجدل عائشة الجبل وهي على مقربة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وتشير متابعات محرر أخبار الخليج 365 إلى أن صورة الفنانة الملقبة بالجبلية والرئيس الفرنسي والتي تم تداولها بغزارة على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي غير حقيقية وتمت فبركتها عن طريق أحد محترفي برنامج (الفوتشوب).
مفبرك الصورة قام بإزاحة الفنانة اللبنانية الشهيرة فيروز والتي زارها الرئيس الفرنسي في منزلها عقب انفجارات بيروت الأخيرة وقام بتكريمها بوسام من الدرجة الأولي.
ووفقاً لمتابعات محرر أخبار الخليج 365 فلم ينسى مفبرك الصورة أن يقوم بإزاحة صورة فيروز من الحائط وقام بإستبدالها بصورة للجبلية بطريقة انتزعت ضحكات رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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