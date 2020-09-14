وصول تجهيزات طبية وأدوية من مملكة البحرين

وصلت الاثنين اول طائرة مساعدات من مملكة البحرين بتوجيهات من الملك للمتضريين من السيول والفيضانات حملت مساعدات طبية وادوية حالات الطوارئ والمستلزمات الطبية من تحاليل وجراحية لحوجة المستشفيات .

وكان في استقبال الطائرة بمطار الخرطوم وزير الصحة المكلف الدكتور اسامه محمد عبدالرحيم ووزيرة العمل الاستاذة لينا الشيخ ومفوض العون الانساني الدكتور عباس فضل الله والقائم بالأعمال البحريني لدى السودان السيد عبد الله ربيعه سعيد.

وأعرب وزير الصحة عن شكره لحكومة وشعب البحرين مؤكدا على متانة العلاقات التي تربط البلدين وقال “نحن نقدم كل تقدير لاخوتنا العرب وتقديرنا الخالص للبحرين بالاسراع لايصال المساعدات” وقال نأمل استمرار العلاقة بين البلدين والعمل على تطويرها .

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وقالت وزيرة العمل ” نحن اليوم سعدنا باستقبال طائرة البحرين الشقيقة وباسم الحكومة الانتقالية نشكر مملكة البحرين على تواصلها ودعمها المستمر للشعب السوداني”

وقال الدكتور مصطفي السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية الانسانية بمملكة البحرين وفق ( سونا) ان وصول الطائرة بتوجيهات من ملك البحرين مشيدا بالاعمال الانسانية التي قامت بيها حكومة وشعب السودان تجاه محنتهم من السيول والفيضانات مقدما تعازي ملك البحرين على ضحايا الفيضانات واشار ان بلاده تدعم السودان في كافة المحن

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)