المالية تتراجع عن دفع زيادة رواتب التعليم العالي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن عدم التزام وزارة المالية الايفاء ‏بدفع رواتب التعليم العالي بالتعديل الجديد، وقالت الوزارة في خطاب معنون إلى ‏مديري الجامعات إن الإدارة العامة لتمويل التعليم العالي والبحث العلمي قد استلمت ‏مبلغ 250.000.000 جنيه سوداني عبارة عن المرتبات الشهرية قبل الزيادات ‏الأخيرة،

وأكدت أنها ظلت في سعي مستمر وانتظار المالية لحين اكمال المبلغ ليتم ‏التوزيع على الجامعات حتى يوم أمس الموافق 14 سبتمر الحالي كآخر محاولة من ‏وزيرة التعليم العالي في مقابلة لها مع وزيرة المالية لاستكمال المبلغ

إلا أن وزيرة ‏المالية وفق صحيفة أخر لحظة أفادت أنها غير مسؤولة عن تغذية المرتبات، وإنما تقوم بدفع دعم الوزارة ‏للتعليم العالي، وأشار الخطاب الممهور بتوقيع المدير التنفيذي للمكتب الوزاري ‏بالتعليم العالي د. أحمد محمد أحمد بابكر أن المبلغ المذكور عبارة عن المرتبات ‏قبل التعديل ولا يتناسب مع الزيادات الأخيرة في المرتبات حيث يمثل أقل من ‏خمس المرتبات بعد الزيادة.‏

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)