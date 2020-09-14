المالية تتراجع عن دفع زيادة رواتب التعليم العالي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن عدم التزام وزارة المالية الايفاء بدفع رواتب التعليم العالي بالتعديل الجديد، وقالت الوزارة في خطاب معنون إلى مديري الجامعات إن الإدارة العامة لتمويل التعليم العالي والبحث العلمي قد استلمت مبلغ 250.000.000 جنيه سوداني عبارة عن المرتبات الشهرية قبل الزيادات الأخيرة،
وأكدت أنها ظلت في سعي مستمر وانتظار المالية لحين اكمال المبلغ ليتم التوزيع على الجامعات حتى يوم أمس الموافق 14 سبتمر الحالي كآخر محاولة من وزيرة التعليم العالي في مقابلة لها مع وزيرة المالية لاستكمال المبلغ
إلا أن وزيرة المالية وفق صحيفة أخر لحظة أفادت أنها غير مسؤولة عن تغذية المرتبات، وإنما تقوم بدفع دعم الوزارة للتعليم العالي، وأشار الخطاب الممهور بتوقيع المدير التنفيذي للمكتب الوزاري بالتعليم العالي د. أحمد محمد أحمد بابكر أن المبلغ المذكور عبارة عن المرتبات قبل التعديل ولا يتناسب مع الزيادات الأخيرة في المرتبات حيث يمثل أقل من خمس المرتبات بعد الزيادة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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