رئيس مجلس الوزراء يستقبل وفد الحركة الشعبية (IO)

استقبل رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك اليوم بمكتبه، وفد الحركة الشعبية (IO) برئاسة د. آدم التجاني عبد الله. وقدم الوفد، التهنئة لرئيس مجلس الوزراء بمناسبة توقيع اتفاقية السلام بالأحرف الأولى بين الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية. ونقل الوفد لرئيس مجلس الوزراء،وفق صحيفةالسوداني تحايا د. رياك مشار النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان، رئيس الحركة الشعبية (IO) متمنين أن يعم السلام كل أرجاء دولتي السودان وجنوب السودان. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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