وزارة الصحة تُعلن عن عدم تسجيل حالات جديدة بـ(كورونا)

أعلنت وزارة الصحة ولاية الخرطوم، عن عدم تسجيل حالات جديدة لفيروس (كورونا) بمعظم المستشفيات وقال مدير الإدارة العامة للمستشفيات د. عماد مأمون عابدين وفق صحيفة السوداني، إن إدارته ناقشت كافة المشاكل والعقبات التي تواجه العمل بمراكز العزل و الاتفاق على كيفية تشغيلها.

وكشف خلال اجتماعه بممثلين لكل من منظمة الصحة العالمية ومركز الاتصال بمراكز العزل وممثلي مكافحة العدوى والإحالة بإدارة المستشفيات، عن خطة جديدة لتشغيل مراكز العزل بالولاية على أن يتم تجفيف معظم المراكز الأولية وعدد من المراكز الثانوية في أعقاب انخفاض حالات الإصابة بفيروس (كورونا).

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)