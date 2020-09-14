رئيس الجبهة الثورية يتفقد مركز جوبا لإمتحان الشهادة الثانوية

تفقد رئيس الجبهة الثورية د. الهادي إدريس الاثنين، مركز امتحانات الشهادة السودانية، بمدرسة فاطمه فخوري بمدينة جوبا، بدولة جنوب السودان، متمنيا التوفيق والنجاح للطلاب في ظل الظروف الراهنة . ويبلغ عدد الممتحنين في المركز ٢١٠ طالب وطالبة من ابناء السودانين المقيمين فى يوغندا، والذين تم نقلهم الي جوبا للجلوس للامتحانات بسبب تفشي جائحة الكورونا في يوغندا. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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