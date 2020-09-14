لجنة التغيير بالديوم: (فيديو) تسريب الدقيق بالمنطقة هدفه اثارة ( الفتنة)

نفى عضو اللجنة العليا للتغيير والخدمات بالديوم الشرقية والسجانة منسق غرفة الدقيق بالوحدة الادارية الاستاذ مجدي تيراب ، ماتداولته وسائط التواصل الاجتماعي بشأن تسريب دقيق مدعوم من أحد المخابز بالمنطقة ونقله إلى سيارة تتبع للشرطة.

واكد تيراب فى تصريح لكوش نيوز أن ما حدث لم يكن تسريب للحصة المدعومة التي تخص مواطن المنطقة، مبيناً ان الدقيق الذي خرج من المخبز كان بعلم كافة الجهات الرقابية وتم نقلة لتغذية مخبز آخر لسد الحوجة مؤقتا بسبب تاخر حصة الاخير من الدقيق.

وأضاف “المجموعة التي قامت بعملية النقل أستعانت بعربة الشرطة لترحيل الدقيق”، معتبراً أن من قام بتصوير ونشر الفيديو كان هدفه زرع الفتنة وتأليب الرأي العام على لجان المقاومة .

يذكر ان الفيديو إنتشر علي نطاق واسع بوسائط التواصل الاجتماعي ويظهر فية قيام بعض الأشخاص بالزي المدني يحملون جوالات من الدقيق المدعوم من أحد المخابز بالمنطقة ونقلة بواسطة سيارة تتبع للشرطة.

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