عاجل.. "الري" تحذر من ارتفاع مناسب النيل الأبيض

الإثنين 14 سبتمبر 2020

جددت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية، تحذيراتها من أن منسوب محطة شندي ومناسيب النيل الأبيض من الجبلين حتى خزان جبل أولياء مازالت في أعلى مستوياتها، وأوضحت في بيانها اليوم أن وارد محطة الديم عند الحدود السودانية-الأثيوبية ليوم غد (الثلاثاء)، سيكون في حدود 600 مليون متر مكعب، ويكون وارد العطبرواي في حدود 170 مليون متر مكعب، وفق ما نشرت وكالة الأنباء السودانية .



وأظهرت البيانات تأرجح المناسيب في الأحباس بين الإستقرار والارتفاع والإنخفاض ليكون على النحو التالي الدمازين–سنار سيشهد إرتفاعاً (في حدود 3 سم)، سنار-الخرطوم سيشهد إنخفاضاً (في حدود5 سم) الخرطوم-شندي سيشهد إستقراراً، قطاع شندي-عطبرة سيشهد إنخفاضاً (في حدود 3 سم) ، قطاع خشم القربة-عطبرة سيشهد إرتفاعاً (في حدود 2 سم) ،قطاععطبرة-سد مروي سيشهد إرتفاعاً (في حدود 10 سم)، قطاع سد مروي-الدبة سيشهد إستقراراً اما قطاع الدبة-دنقلا سيشهد إستقراراً.

وسجلت محطة مدني اليوم 19.70 متراً ويتوقع أن تنخفض غداً الى 19.65 متراً، وسجلت محطة الكاملين اليوم 18.60 متراً، لتنخفض غداً الثلاثاء الى 18.53 متراً، وسجلت محطة الخرطوم اليوم 17.34 متراً وتنخفض غداً الى منسوب 17.31 متراً، بينما سجلت محطة شندي اليوم 18.36 متراً ويتوقع أن تنخفض غداً الى 18.35 متراً، وسجلت محطة عطبرة اليوم 15.76 متراً، وترتفع غداً الى 15.77 متراً، بينما سجلت محطة دنقلا اليوم 15.18 متراً وترتفع غداً الى 15.20 متراً.

ودعت اللجنة الجهات المختصة والمواطنين لإتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم وسوف تواصل الإدارة العامة متابعة موقف الفيضان.