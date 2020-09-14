تأرجح مناسيب النيل بين الاستقرار والارتفاع والانخفاض

جدّدت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية، تحذيراتها من أن منسوب محطة شندي ومناسيب النيل الأبيض من الجبلين حتى خزان جبل أولياء مازالت في أعلى مستوياتها وأوضحت في بيانها الاثنين وفق صحيفة السوداني أن وارد محطة الديم عند الحدود السودانية – الإثيوبية ليوم غدٍ الثلاثاء سيكون في حدود 600 مليون متر مكعب، ويكون وارد العطبرواي في حدود 170 مليون متر مكعب، وأظهرت البيانات تأرجح المناسيب في الأحباس بين الاستقرار والارتفاع والانخفاض ليكون على النحو التالي:

• القطاع: الدمازين – سنار سيشهد ارتفاعاً (في حدود 3 سم).

• القطاع: سنار – الخرطوم سيشهد انخفاضاً (في حدود 5 سم).

• القطاع: الخرطوم – شندي سيشهد استقراراً.

• القطاع: شندي – عطبرة سيشهد انخفاضاً (في حدود 3 سم).

• القطاع: خشم القربة – عطبرة سيشهد ارتفاعاً (في حدود 2 سم).

• القطاع: عطبرة – سد مروي سيشهد ارتفاعاً (في حدود 10 سم).

• القطاع: سد مروي – الدبة سيشهد استقراراً.

• القطاع: الدبة – دنقلا سيشهد استقراراً.

وسجلت محطة مدني اليوم 19.70 متر، ويتوقع أن تنخفض غداً الى

19.65 متر، وسجلت محطة الكاملين اليوم 18.60 متر لتنخفض غداً

الثلاثاء الى 18.53 متر، وسجلت محطة الخرطوم اليوم 17.34 متر

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وتنخفض غداً الى منسوب 17.31 متر، بينما سجلت محطة شندي اليوم

18.36 متر، ويتوقع أن تنخفض غداً الى 18.35 متر، وسجلت محطة

عطبرة اليوم 15.76 متر، وترتفع غداً الى 15.77 متر، بينما سجلت محطة

دنقلا اليوم 15.18 متر وترتفع غداً الى 15.20 متر.

ودعت اللجنة، الجهات المختصة والمواطنين لاتخاذ الحيطة والحذر حفاظاً على أرواحهم وممتلكاتهم. وسوف تواصل الإدارة العامة متابعة موقف الفيضان.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)