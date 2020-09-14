اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

تفاصيل جديدة حول اعتقال رئيس الهلال

0 نشر
Noy 0 تبليغ

Advertisements

 

أكدت مصادر عالية الثقة أن ما تردد عن إطلاق سراح رئيس الهلال هشام السوباط، من قبل الشرطة السودانية غير صحيح.

 

وأشارت ذات المصادر أنه من المتوقع بقاء (السوباط) في المعتقل لمدة تزيد عن ثلاثة أيام، للتحقيق معه حول عدة تهم تخص مصدر أمواله، وأكدت المصادر أن مكان اعتقال السوباط هو الخرطوم المقرن وأن السلطات سمحت لبعض مستشاريه القانونيين بزيارته في المعتقل.

Advertisements

 

وعلى صعيد آخر بحسب صحيفة المواكب، من المقرر أن يتولى المهندس الفاضل التوم مساعد رئيس لجنة التطبيع أمر إدارة النادي إلى حين الإفراج عن الرئيس هشام السوباط.

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل جديدة حول اعتقال رئيس الهلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا