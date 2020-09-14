تفاصيل جديدة حول اعتقال رئيس الهلال

أكدت مصادر عالية الثقة أن ما تردد عن إطلاق سراح رئيس الهلال هشام السوباط، من قبل الشرطة السودانية غير صحيح.

وأشارت ذات المصادر أنه من المتوقع بقاء (السوباط) في المعتقل لمدة تزيد عن ثلاثة أيام، للتحقيق معه حول عدة تهم تخص مصدر أمواله، وأكدت المصادر أن مكان اعتقال السوباط هو الخرطوم المقرن وأن السلطات سمحت لبعض مستشاريه القانونيين بزيارته في المعتقل.

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وعلى صعيد آخر بحسب صحيفة المواكب، من المقرر أن يتولى المهندس الفاضل التوم مساعد رئيس لجنة التطبيع أمر إدارة النادي إلى حين الإفراج عن الرئيس هشام السوباط.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)