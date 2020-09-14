لجنة تطبيع الهلال تزور “السوباط”

سجلت لجنة التطبيع بنادي الهلال نهار أمس “الأحد” زيارة إلى رئيس النادي هشام السوباط المعتقل بالمقرن الخرطوم، وتشير المتابعات إلى أن جميع أعضاء اللجنة طلبوا من الشرطة مقابلة السوباط وجلسوا معه لدقائق معدودة من أجل الاطمئنان عليه بحسب صحيفة المواكب. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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