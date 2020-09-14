الموسيقار محمد الأمين يخطف الأضواء بمناطق السيول

سجل الأستاذ محمد الأمين زيارة لمتضرري السيول والفيضانات بمنطقتي الحلفايا وشمبات ببحري، حيث تفقد أوضاع الأسر المتضررة جراء الفيضانات في مدرسة الملثم بالحلفايا ومسجد الشيخ البشير بشمبات. Advertisements علاوة على ذلك، قام الأستاذ محمد الأمين بحسب صحيفة المواكب، بزيارة دار مبادرة تجمع أبناء شمبات ونفير بحري ولجان الخدمات والتغيير لدعم المتضررين واطمأن على سير العمل بها وبحث مع أعضاءها النواقص وكيفية تقديم الدعم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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