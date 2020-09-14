دعوة للمستثمرين والشركاء الوطنيين للاستثمار في النيل الأبيض

أكد إسماعيل فتح الرحمن حامد وراق والي ولاية النيل الأبيض جاهزية الولاية لتقديم المساعدات اللازمه لتشجيع الاستثمار وإزالة العقبات كافة التي تعترض المشروعات الاستثمارية بالولاية .

جاء ذلك خلال استقباله وفد منظومة الصناعات الدفاعية الزائر للولاية والذي عقد اجتماعاً مع حكومة الولاية برئاسة الوالي.

وقال وراق في تصريح إن الغرض من زيارة الوفد للولاية هو الوقوف على الفرص المتاحة في مجال الاستثمار بالولاية خاصة في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية وصيد الأسماك.

وأشار إلى أنه قدم تنويراً شاملاً عن إمكانيات الولاية والفرص الحقيقية للاستثمار التي يمكن أن تدخل خلالها منظومة الصناعات الدفاعية في الاستثمار بولاية النيل الأبيض.

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وجدد الوالي الدعوة لكل المستثمرين والشركاء الوطنيين للاستثمار في النيل الأبيض ذات الموارد الطبيعية الهائلة والفرص الاستثمارية المتاحة التي تحتاج لرؤوس الأموال الأجنبية والعربية والوطنية.

من جانبه قال محمد الفاتح كبير رئيس وفد منظومة الصناعات الدفاعية إن المنظومة قدمت بعض المعينات لدرء آثار الفيضانات في الولاية .

وأبان أنهم ناقشوا مع حكومة الولاية قضايا الاستثمار وأكد بحسب سونا، جاهزية المنظومة للاستثمار في بحر أبيض التي تتوافر فيها فرص إستثمارية ضخمة في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني .

وأبان كبير أن المنظومة ستعمل على الاستفادة من هذه الفرص من خلال عمل مشروعات للاقتصاد المجتمعي ومشروعات تنموية مختلفة بالولاية .

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)