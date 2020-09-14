أمين جهاز المغتربين يتفقد مركز امتحانات الطلاب القادمين من ليبيا

تفقد الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج، مكين حامد تيراب صباح أمس “الأحد”، المركز المخصص لامتحانات الشهادة السودانية للطلاب القادمين من ليبيا، بمدرسة حراء القرآنية الثانوية بمنطقة بري بالخرطوم.

وأكد مكين خلال الزيارة بحسب صحيفة المواكب، حرص الجهاز على الاهتمام بكافة قضايا الوجود السوداني بالخارج عامة، وقضايا التعليم على وجه الخصوص والتي تمثل الهم الأكبر للأسر السودانية بالخارج.

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وامتدح الشراكة المميزة بين الجهاز ووزارتي التربية والتعليم والخارجية واللجنة العليا للطوارئ الطبية، التي أدت لوصول الطلاب السودانيين بليبيا والجلوس للامتحانات أسوة برصفائهم بالداخل.

وشكر مكين المنظمة الدولية للهجرة، وثمن الدور الكبير والمستمر الذي تلعبه المنظمة في حماية ومساعدة المهاجرين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)