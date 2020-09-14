التضخم يسجل 166,83% في أغسطس

سجل معدل التضخم 166,83% لشهر أغسطس 2020 مقارنة بمعدل 143,78% لشهر يوليو الماضي بارتفاع قدره 23,05%.

وعزا الجهاز المركزي للاحصاء في بيان له الارتفاع إلى مساهمة بعض مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات كالبقوليات ,الخضر ,الجبن ,البيض , الفواكه ,السكر كما ارتفعت مساهمة مجموعة النقل نسبة لارتفاع أسعار تزاكر البصات السفرية بين الولايات .

وأوضح البيان أنه على الرغم من ارتفاع غاز الطهي والفحم النباتي وحطب الوقود والخدمات المتنوعة المتصلة بالسكن إلا أن مساهمة مجموعة السكن انخفضت عن الشهر السابق حيث يتأثر التضخم العام بهذه المجموعة نسبة لوزنها الانفاقي الكبير كما ارتفعت مساهمة مجموعة التجهيزات والمعدات المنزلية واعمال الصيانة الاعتيادية للبيوت ومجموعة الترويج والثقافة ومجموعة الملابس والأحذية.

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وقال الجهاز المركزي في بيانه إن معدل التضخم في المناطق الحضرية لشهر اغسطس بلغ 151.20% مقابل 127,58لشهر يوليو الماضي , فيما بلغ معدل التضخم الشهري في المناطق الريفية 178,67% مقابل 155,41%. في يوليو الماضي.

وأشار البيان بحسب سونا، إلى أن معدل التغيير الشهري للرقم القياسي للأسعارارتفع في شهر اغسطس حيث سجل 14,21، بينما بلغ 11,11% في يوليو الماضي 2020.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)