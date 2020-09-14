الولايات المتحدة و13 دولة ترحب بما تقوم به الحكومة السودانية

أكدت الولايات المتحدة و13 دولة أخرى في بيان لها، ترحيبها بخطوات الحكومة الانتقالية بالسودان في مجال المصالحة والسلام والحريات العامة.

جاء ذلك في بيان وقعته كل من أستراليا وكندا وتشيلي والدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وبولندا وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، ونشرته وزارة الإعلام السودانية في حسابها على “فيسبوك”.

وذكرت الدول أنّها تُرحِّب بعملية الانتقال الديمقراطي والإصلاح الذي بدأته الحكومة الانتقالية منذ العام الماضي، بجانب تحسين العلاقات مع الشركاء الدوليين.

وأشاد البيان بجهود القيادة المدنية لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية في إطار عملية الإصلاح والمصالحة الوطنية، التي من شأنها أن تؤدي إلى تحسينات مهمة، مثل إلغاء قانون النظام العام، وإلغاء الردة كجريمة، وإلغاء عقوبة الإعدام للأطفال، وإدخال تعديلات على قوانين ولاية الرجل، والسياسة الجديدة لحرية الصحافة، وتجريم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.

كما ثمنت تلك الدول بشكلٍ خاص، خطوات السودان المتقدمة في مجال حرية الدين أو المعتقد، وقالت إنها على ثقة بأن تدابير توفير الحق في حرية المعتقد الديني والعبادة بموجب الوثيقة الدستورية والجهود المبذولة لمكافحة التمييز والكراهية على أساس الدين أو المعتقد، وإدراج عيد الميلاد ضمن الأعياد الوطنية وإلغاء تجريم الردة مؤخراً، سوف تسهم بشكل إيجابي في العملية الجارية للتحول الديمقراطي والمصالحة الوطنية، ونشدد على أهمية الاسراع في تنفيذها.

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كما أعلنت الدول، ترحيبها بالخطوات الإضافية، مثل تعيين سيدة مسيحية قبطية في مجلس السيادة، وتعليق قانون يُلزم المدارس المسيحية بالعمل يوم الأحد، وحل المجالس الكنسية المعينة من قبل النظام السابق، وفتح إجراءات عدلية لإعادة الأراضي التي صادرها النظام السابق من الطوائف المسيحية، وكذلك رحبت بعودة الأقليات الدينية إلى السودان، وكذلك حلقات العمل والمناقشات الدينية التي استضافتها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

وأضافت الدول، أن تلك الخطوات المهمة قد حظيت بالاعتراف والترحيب من قبل عدد من الشركاء الدوليين، وتعهد بحسب صحيفة السوداني، بتشجيع السلطات السودانية على إحراز مزيد من التقدم والوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها حتى الآن لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك حرية الدين أو المعتقد، لا سيما عند النظر في انتخاب السودان لمجلس حقوق الإنسان للفترة من 2020 إلى 2022م.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)