(الاتحادي الموحد) يفك تجميد نشاطه في “الحرية والتغيير”

قرر الحزب الاتحادي الموحد، رفع تجميد نشاطه في قوى الحرية والتغيير وأجهزتها، وأكد السكرتير العام للحزب، هيثم عبد الله، في تصريح صحفي أمس (الأحد)، أن القرار جاء بناءً على ما تم انجازه في الأيام الفائتة، والبدء في تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام لقوى إعلان الحرية والتغيير.

وقال هيثم بحسب صحيفة المواكب: قد وجد مشروعنا لإصلاح جوهري داخل التحالف حظه من الموافقة المبدئية بما يتوافق مع ما أشرنا إليه سابقاً من خلل صاحب أداء الحرية والتغيير وأجهزتها.

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وأشار إلى أن الحزب وافق على العودة لتهيئة المناخ المناسب لقيام المؤتمر سعياً لاستكمال أهداف ثورة ديسمبر المجيدة وتنفيذ مهام الفترة الانتقالية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)