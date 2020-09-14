الفنان فهد البشري : الصراع السياسي أفقر الإبداع والفن

ذكر المطرب فهد البشري أنه يرى الساحة الفنية الآن تعاني الفوضى وعدم المسئولية، و أضاف : كثير من الأغنيات تساهم في تسميم ذوق المجتمع السوداني الذي تربي على الأغنيات الرسالية والجمالية إلا أنه عاني كثيراً من المنتوج الذي يفرض نفسه كحالة جرثومية تسببت في قتل الضمير الإبداعي .
وحمل البشري قضية تدهور الفن إلى الإعلام المشاهد والمسموع والمقروء ، فضلاً عن السياسات التي حاربت الإبداع الحقيقي ودمرت نفسية المبدع والزمته الفقر وقلة الحيلة،ودعا بحسب صحيفة السوداني الدولية المطربين الشباب للعبور بالأغنية إلى حالها الذي كانت عليه حتى لا يتسبب ذلك في أذي قادم.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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