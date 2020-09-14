“الكاف” يحذر الأندية بخصوص الترخيص ويهدد بالعقوبات

جدد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم (كاف) في خطاب معنون للاتحادات الأهلية تحذيره من تأخير اعتماد الأندية التي تشارك فى الدوريات من اعتمادها للرخصة الدولية وفق اشتراطاته التي أرسلها للاتحادات.
وعلى ذات الصعيد حددت هيئة تراخيص الأندية في الاتحاد العام لكرة القدم أن يوم 30 سبتمبر الحالي آخر موعد لاستلام الطلبات من الأندية للحصول على التراخيص والتي تصدر للموسم المقبل 2020-2021م.
وبحسب صحيفة الصيحة، ناشد المهندس عز الدين الحاج الأندية بالإسراع مع استصحاب الاحترافية في تقديم الطلبات، علماً بأن الكاف أرسل خطاباً يحوي تشديداً واضحاً فيما يلي منح التراخيص، وأهمها خلو النادي من الديون بأمر الشكاوى وخلافها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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