انطلاق الدورة (75) للجمعية العامة للأمم المتحدة غداً

قالت وزارة الخارجية السودانية، إن أعمال الدورة (75) للجمعية العامة للأمم المتحدة ستنطلق غداً الثلاثاء، افتراضياً لأول مرة عبر البيانات المسجلة مسبقاً، نسبةً للظروف الصحية العالمية التي فرضتها جائحة كورونا.

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وأكدت الخارجية في بيان لها اليوم الاثنين، أنّ رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك سيقود وفد السودان وسيدلي ببيان السودان أمام النقاش العام للدورة بتاريخ ٢٦ / ٩ / ٢٠٢٠م، كما سيعقد عدد من الاجتماعات رفيعة المستوى، وأشارت بحسب صحيفة السوداني، إلى أنه ستنطلق أعمال الدورة تحت شعار: (المستقبل الذي نريد، الأمم المتحدة التي نحتاجها، إعادة تأكيد الالتزام الجماعي بالتعددية لمواجهة جائحة كورونا المستجد عبر العمل الفعّال متعدد الأطراف)، وتتزامن هذا العام مع احتفال الأمم المتحدة بالذكرى (75) لتأسيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)