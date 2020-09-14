قطع الناطق الرسمي باسم وفد مقدمة الجبهة الثورية إبراهيم موسى زريبة أن زيارة وفد المقدمة للخرطوم وبقية الولايات برئاسة ياسر عرمان نافياً ما أشيع بشأن استبعاد عرمان كاشفاً أن اختياره تم بالانتخاب وأن تراتبية القيادة في الجبهة الثورية تكفل لعرمان قيادة الوفد.
وشدد زريبه في تصريح، على أن اتفاق سلام السودان بجوبا هو ملك الشعب السوداني بكل مكوناته وقواه المجتمعية والسياسية، ويحق للجمبع الترويج له والتبشير به.
وأضاف أن زيارة الوفد للداخل عمل سياسي راتب وروتيني يمثل انطلاقة عمله السياسي وأشار بحسب سونا، إلى أن الوفد تم تشكيله من مكونات الجبهة الثورية التي قدمت الدعوة للوساطة لمرافقتها بغرض تمليك الاتفاق للشعب السوداني، وقد استجابت للدعوة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الثورية تؤكد: وفدنا للخرطوم برئاسة عرمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.