الثورية تؤكد: وفدنا للخرطوم برئاسة عرمان

قطع الناطق الرسمي باسم وفد مقدمة الجبهة الثورية إبراهيم موسى زريبة أن زيارة وفد المقدمة للخرطوم وبقية الولايات برئاسة ياسر عرمان نافياً ما أشيع بشأن استبعاد عرمان كاشفاً أن اختياره تم بالانتخاب وأن تراتبية القيادة في الجبهة الثورية تكفل لعرمان قيادة الوفد.

وشدد زريبه في تصريح، على أن اتفاق سلام السودان بجوبا هو ملك الشعب السوداني بكل مكوناته وقواه المجتمعية والسياسية، ويحق للجمبع الترويج له والتبشير به.

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وأضاف أن زيارة الوفد للداخل عمل سياسي راتب وروتيني يمثل انطلاقة عمله السياسي وأشار بحسب سونا، إلى أن الوفد تم تشكيله من مكونات الجبهة الثورية التي قدمت الدعوة للوساطة لمرافقتها بغرض تمليك الاتفاق للشعب السوداني، وقد استجابت للدعوة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)